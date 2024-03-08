Портников указал на кардинальное изменение в ходе войны РФ против Украины 2 8.03.2024, 18:55

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Виталий Портников

Игрой на повышение ставок теперь занимается и Запад.

Сегодня мы видим, что Франция пытается занять главенствующую позицию в Европе относительно поддержки Украины в войне против РФ. Это означает, что идет игра на повышение ставок, отметил журналист и военно-политический обозреватель Виталий Портников в эфире YouTube-канала «ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ».

До этого времени игрой на повышение ставок занималась исключительно РФ. Теперь этим занимается и Запад. И это очень важно, подчеркнул аналитик.

Дело в том, что это создает ситуацию стратегической неопределенности. Когда президент РФ Путин говорит, что нет красных линий и он может сделать все что угодно, это одно, а когда с подобной речью выступает президент Франции Макрон – совсем другое, отметил эксперт.

В ситуации острой конфронтации между двумя лагерями, между цивилизованным миром и Россией, политика стратегической неопределенности – это самый лучший способ сдерживания агрессора, подчеркнул журналист.