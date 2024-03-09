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Поселок превратился в остров в Гомельской области

  • 9.03.2024, 15:48
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Поселок превратился в остров в Гомельской области

Сельчане передвигаются на лодках.

ОСВОД организовал лодочную переправу в Ветковском районе Гомельской области, где посёлок Поляновка временно превратился в настоящий остров, рассказывают в эфире телерадиокомпании «Гомель».

Сельчане стали островитянами из-за весенней паводки — посёлок находится на реке Сож. В понедельник вода поднялась на 27 сантиметра, во вторник — ещё на 42 сантиметра.

В посёлке сейчас живёт 25 человек, в основном — пенсионеры. Продукты питания и медикаменты жителям «острова» привозят на лодках. Тяжело больных людей при необходимости тоже будут доставлять в больницу на «материке» лодкой.

Уровень воды в регионе начал понемногу падать, но всё может измениться, когда начнёт таять снег в России, где находится верховье Сожа.

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