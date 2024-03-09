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Сколько курсантов минских автошкол сдает вождение с первого раза?

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  • 9.03.2024, 16:58
  • 2,168
Сколько курсантов минских автошкол сдает вождение с первого раза?

Рассказали в ГАИ Минска.

Уровень подготовки курсантов автомобильных школ серьезно упал за последний год, пишет БелТА. Как рассказал замначальника межрайонного экзаменационного отдела УГАИ ГУВД Мингорисполкома Владимир Свиридович, с первой попытки экзамен сдает приблизительно каждый пятый курсант, это касается как теоретического, так и практического экзамена. Но и повторные попытки не всегда бывают удачными. В итоге в 2023 году в Минске водительских удостоверений было выдано на 40% меньше, чем годом ранее.

При этом среди столичных водителей со стажем до одного года сильно подскочила аварийность. В 2023 году по их вине зафиксировано на 80% больше ДТП, с пострадавшими - плюс 125%. В ГАИ считают, что причина именно в резко упавшем уровне подготовки в автошколах.

- Очень много курсантов приходят откровенно неподготовленными. Откровенно говоря, иногда сложно понять, на каком основании автошкола выдает человеку свидетельство об окончании занятий, - отмечает ведущий специалист по приему экзаменов Вячеслав Савеня.

Среди наиболее частых ошибок во время сдачи вождения по городу он назвал отклонение от маршрута, перестроения на перекрестке и неуверенность в обращении с органами управления автомобилем.

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