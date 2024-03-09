Двое литовцев везли клонированный Ferrari для загадочного белоруса в Германию 1 9.03.2024, 19:38

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иллюстративное фото

Изготовленное на заказ люксовое авто стоит не менее 300 тысяч евро.

Изготовленный на заказ автомобиль Ferrari F8 Tributo стоимостью не менее 300 тысяч евро был обнаружен в городе Сесто-Сан-Джованни под Миланом в ходе внеплановой проверки полицией.

Люксовый авто доставляли в Германию для загадочного белоруса, который купил его за 90 тысяч евро, сообщает Corriere della Sera.

Внимание полицейских привлекли двое литовцев, которые закрепляли ремнями алый Ferrari на автопогрузчике. У них проверили документы. Мужчины оказались работниками литовской транспортной компании, которая выполняла заказ загадочного белоруса. Авто нужно было отвезти в Германию. По документам, автомобиль стоил 90 тысяч евро. Слишком низкая цена заставила полицейских продолжить расследование.

В договоре купли-продажи упоминалась компания по обслуживанию автомобилей в Неаполе, но, похоже, по этому адресу находится туристическое агентство. То же самое касается табличек со штампами шасси, которые были на английском языке, тогда как в Ferrari все написано на итальянском языке.

«Даже ковер в машине был не черным, а коричневым», – возмущается итальянский журналист, пересказывающий сообщение полиции.

Полицейские связались с местным дилерским центром, чтобы сравнить его с автомобилями материнской компании, и обнаружили, что у компании есть идентичный F8 Tributo на продажу по цене 320 тысяч евро . Было проведено техническое сравнение документации двух автомобилей, и выяснилось, что Ferrari в руках литовцев на самом деле была с документальной точки зрения «клоном» той, что присутствовала в автосалоне.

Кроме того, свидетельство о регистрации было создано на основе бланка документа, найденного в 2016 году в Ливорно. Таким образом, есть подозрение, что Ferrari на самом деле является угнанным автомобилем, который пытались вывезти за границу с поддельными документами. Чтобы быть уверенным в том, где и когда авто было украдено, потребуется вмешательство технических специалистов производителя, которым придется проанализировать номера двигателей.

Тем временем автомобиль конфискован полицией, а двое литовцев арестованы за получение краденого.