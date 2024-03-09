Бойцы 128-й бригады ВСУ ликвидировали командира батальона «Ахмат»3
- 9.03.2024, 20:35
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Высокопоставленный оккупант штурмовал украинские позиции под Работино.
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отразили вражеский штурм под Работино Запорожской области.
Войска врага предприняли попытку штурма украинских позиций с помощью нескольких единиц бронетехники и легких багги с пехотой.
Один из пилотов БпЛА получил приказ следить за вражеским багги, командиром которого оказался боец батальона «Ахмат», передает Цензор.НЕТ.