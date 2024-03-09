закрыть
9 марта 2024, суббота, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы 128-й бригады ВСУ ликвидировали командира батальона «Ахмат»

3
  • 9.03.2024, 20:35
  • 2,126
Бойцы 128-й бригады ВСУ ликвидировали командира батальона «Ахмат»

Высокопоставленный оккупант штурмовал украинские позиции под Работино.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отразили вражеский штурм под Работино Запорожской области.

Войска врага предприняли попытку штурма украинских позиций с помощью нескольких единиц бронетехники и легких багги с пехотой.

Один из пилотов БпЛА получил приказ следить за вражеским багги, командиром которого оказался боец батальона «Ахмат», передает Цензор.НЕТ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин