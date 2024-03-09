Бойцы 128-й бригады ВСУ ликвидировали командира батальона «Ахмат» 3 9.03.2024, 20:35

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Высокопоставленный оккупант штурмовал украинские позиции под Работино.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отразили вражеский штурм под Работино Запорожской области.

Войска врага предприняли попытку штурма украинских позиций с помощью нескольких единиц бронетехники и легких багги с пехотой.

Один из пилотов БпЛА получил приказ следить за вражеским багги, командиром которого оказался боец батальона «Ахмат», передает Цензор.НЕТ.

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