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Дровосек с кривыми руками

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  • Телеграм-канал «Времени На Раскачку Нет»
  • 9.03.2024, 20:53
Дровосек с кривыми руками

Путин забрал у Медведева лавры клоуна №1 в России.

«В лесу раздавался топор дровосека» (прорубая путь Бельгии).

Многие смеются над Медведевым. Стал «клоуном». А главный-то как? Может, Дмитрий Анатольевич ему подражает.

На днях мы узнали от Путина, что он был то ли лесорубом, то ли дровосеком. Может, как Шварц, еще и бревна на плече носил? Просветите, биографы.

Итак, плотник, таксист, мотоциклист, пианист, хоккеист, дзюдоист, экономист, юрист, шпион, пожарный, яхтсмен, хранитель дворца. Ничего не забыли?

Итак, дровосек. Великий геополитический дровосек. Просветивший публику, что Россия помогла созданию Бельгии.

Но ведь и Швеция помогла создать Россию – викингов прислала. Что об этом думает главный геополитический дровосек мира? Надо высказаться. Что там на картах, которые показывал Зорькин?

Да, конечно, забыли еще одну профессию великого геополитика – историк. Человек на все руки. Не знаем, какой он был дровосек, но в политике руки кривые. Загребущие, но кривые.

Телеграм-канал «Времени На Раскачку Нет»

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