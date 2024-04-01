В Столине родители хотели позвать фотографа на выпускной в детский сад, но заведующий запретил 1.04.2024, 2:20

Он захотел 10% комиссии от прибыли.

Родители детей одного из детских садов в Столине возмутились: заведующий отказал им в приглашении фотографа на праздник — якобы человек «со стороны» должен заключить договор и заплатить садику 10% комиссии от прибыли. Однако в райисполкоме объяснили, что «безусловного права» на такой запрет у руководителя нет, сообщают «Навiны Палесся».

«В этом году наши дети заканчивают детский сад. Совсем скоро выпускной. Согласовав со всеми родителями, решили, что пригласим на праздник фотографа, но заведующий детским садом нам отказал. Объяснили это тем, что территорию дошкольного учреждения образования нельзя посещать посторонним людям, тем более осуществлять на ней предпринимательскую деятельность. У садика есть постоянные фотографы, а если мы хотим привести своего, то он должен заключить официальный договор с садиком на оказание услуг, аренду помещения и заплатить 10% комиссии от своей прибыли детскому саду», — рассказали родители.

Они недоумевали: мол, не отказывают администрации дошкольного учреждения в уплате добровольных взносов на ремонты или благоустройство территории, а хорошего фотографа детям на выпускной нельзя привести.

Редакция издания обратилась за разъяснением в отдел по образованию Столинского райисполкома.

«Дошкольные учреждения не занимаются финансированием дополнительных мероприятий, не связанных с оказанием образовательных услуг. Поэтому если родители решили пригласить в дошкольное учреждение образования самостоятельно нанятого фотографа, то об этом обязательно нужно известить заведующего садом. После того как руководитель детского сада удостоверится, что родители детей, которые будут принимать участие в фотосъемке, извещены и дали согласие на оказание услуги, заключается договор между фотографом и родительским комитетом или администрацией дошкольного учреждения», — прокомментировали ситуацию в райисполкоме.

Там отметили, что «безусловного права заведующего на отклонение кандидатуры того или иного исполнителя (фотографа, аниматора и т.д.), предлагаемого родительским комитетом, нет». Но подчеркнули, что «администрация детского сада несет ответственность за то, что происходит на территории учреждения образования», поэтому заведующий должен оценить, как скажется съемка на образовательном процессе. Также у фотографа должен быть допуск на территорию детского сада и право на осуществление предпринимательской деятельности.

Важный нюанс: если проведение фото- или видеосъемки ведется не в здании детского сада, а на прилегающей территории, то заключать договор и оплачивать комиссию не нужно. Достаточно известить заведующего о запланированном мероприятии.