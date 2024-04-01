Детей, которых искали в Горецком районе, нашли

Детей, которых искали в Горецком районе, нашли1
- 1.04.2024, 13:36
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Дети сбежали из приемной семьи.
14-летняя Анна Зезюлина и 11-летний Кирилл Хайдаршин найдены, они живы. Детей нашли сотрудники РОВД, сообщает «Могилев онлайн».
Детей нашли в деревне Никулино Горецкого района. Они спрятались в сарае одного из домов. В Никулино живет биологическая мать девочки.
Дети пропали накануне в Горецком районе. Сообщалось, что они ушли из приемной семьи, по всей вероятности, сознательно. Раньше они уже уходили из дома.