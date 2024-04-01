Детей, которых искали в Горецком районе, нашли 1 1.04.2024, 13:36

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Иллюстрационное фото

Дети сбежали из приемной семьи.

14-летняя Анна Зезюлина и 11-летний Кирилл Хайдаршин найдены, они живы. Детей нашли сотрудники РОВД, сообщает «Могилев онлайн».

Детей нашли в деревне Никулино Горецкого района. Они спрятались в сарае одного из домов. В Никулино живет биологическая мать девочки.

Дети пропали накануне в Горецком районе. Сообщалось, что они ушли из приемной семьи, по всей вероятности, сознательно. Раньше они уже уходили из дома.