закрыть
1 апреля 2024, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Детей, которых искали в Горецком районе, нашли

1
  • 1.04.2024, 13:36
  • 2,616
Детей, которых искали в Горецком районе, нашли
Иллюстрационное фото

Дети сбежали из приемной семьи.

14-летняя Анна Зезюлина и 11-летний Кирилл Хайдаршин найдены, они живы. Детей нашли сотрудники РОВД, сообщает «Могилев онлайн».

Детей нашли в деревне Никулино Горецкого района. Они спрятались в сарае одного из домов. В Никулино живет биологическая мать девочки.

Дети пропали накануне в Горецком районе. Сообщалось, что они ушли из приемной семьи, по всей вероятности, сознательно. Раньше они уже уходили из дома.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин