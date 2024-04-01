Под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов

Под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов2
- 1.04.2024, 17:12
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Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров.
В городе Хотьково под Москвой сегодня, 1 апреля, вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
О причинах пожара пока что информации нет. На кадрах видно открытое пламя, а черное облако дыма быстро распространяется по ветру.
Отмечается, что может гореть пропиточный цех.
«Электроизолит» - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.
Позже в прокуратуре добавили, что площадь пожара составляла около трех тысяч квадратных метров.
Пожары в России
Сегодня сообщалось, что в российском Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода «Уралмаш». Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.
А в феврале в Москве произошел пожар на заводе «МиГ», который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей «Кинжалов», участвующих в ударах по Украине.