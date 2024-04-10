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Скамейка запасных адмиралов

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 10.04.2024, 9:48
Скамейка запасных адмиралов

Что тебе снится, крейсер Аврора?

Вчера вечером, когда с другой стороны земного глобуса началось фатальное явление – полное солнечное затмение, во вражеском сегменте Сети пошло обсуждение частично закрытой темы, а именно – публику там стал беспокоить вопрос количества адмиралов, которые имеются в их военном флоте. Как оказалось, вопрос этот не праздный и если после каждого косяка менять командующего черноморским или другим флотом, а также всеми ВМС, то скамейка запасных должна быть достаточно длинной. В противном случае, в адмиралы придется записывать бойцов шторм-зет, состоящих из насильников и душегубов.

В самом деле, именно это произошло с флотским руководством после того, как потери бывшего черноморского флота подобрались к отметке в 30%. На самом же деле, именно командующего черноморским флотом меняли дважды и не из-за процентов, а из-за конкретных, знаковых потерь. В первом случае это был флагман черноморского флота – крейсер «Москва», после чего формально флот утратил ранг такового и превратился во флотилию, а во втором – был потерян штаб и ЗКП флота, после чего остатки командования были вынуждены бомжевать по другим зданиям. Конечно, при таких раскладах старались не акцентироваться на истинных причинах отставок, но именно потери в красной армии никогда не были причиной для «оргвыводов». Зато такое всегда происходило из-за каких-то болезненных и знаковых потерь, наподобие флагмана или штаба.

Ну а вчера эта тема возникла после того, как произошла очередная вспышка, (хлопок и задымление на малом ракетном корабле «Серпухов» https://charter97.org/ru/news/2024/4/9/590744/), который проходит по сводкам как корвет проекта 21631 Буян-М. Это действительно не очень большой корабль, водоизмещением около тысячи тонн, длинной в 74 метра и с 32 человеками экипажа, но на нем имеется 8 пусковых установок для ракет Калибр и Оникс, а раз так, то даже такой небольшой корабль имеет возможности наносить удары на большом расстоянии до цели. Нечто подобное наши военные уже топили в Черном море, но в данном случае особо знаковым стало то, что взрыв и пожар на корабле произошли в базе балтийского флота во временно оккупированном Калининберге.

ГУР практически сразу заявило о том, что все это является результатом ее диверсионной операции и что ее ход зафиксирован средствами объективного контроля. Проще говоря, в случае необходимости в Сеть уйдет документальный фильм о том, как забодали «Серпухов». Казалось бы, где Украина и где балтийский флот, но тут есть некие детективные подробности. Изначально корвет строился именно для черноморского флота и по документам шел именно таким образом. Поэтому в ГУР как бы сказали: «Минуточку, у нас все ходы записаны! Тут сказано, что эта посудина числится за Черным морем!», и судьба Серпухова была решена.

Но как бы там ни было, операции наших специалистов уже вышли за пределы Черного моря и как теперь понятно, вражеские корабли не могут чувствовать в безопасности в Калининберге, на Балтийском море, ни в том же Тартусе, на море Средиземном. Да, похоже на то, что «в руках» взрывчатки было принесено не слишком много, чтобы утопить корабль, на радость крабам, но насколько можно понять, в результате диверсии выведена из строя дорогостоящая, импортная, по разным данным – французская электроника, которая обеспечивала на корабле боевое управление систем – связь, целеуказания и прочее.

Теперь предстоит длительный процесс восстановления корабля, в условиях невозможности получить однотипное оборудование от того же самого производителя. Теперь у них будет «рация на бронепоезде» или же от китайского производителя, который славится тем, что даже обычные камеры домофонов у них находят как передавать изображение в Китай. Ну а если поставить их систему управления ракетным оружием, то кто ими будет управлять на самом деле – большой вопрос. По крайней мере, дядюшка Ляо непременно оставит себе хитрый доступ начиная от «просто посмотреть» до «пострелять».

И тут уже возникает старый, тревожный вопрос: «Что тебе снится, крейсер Аврора?», в смысле как там себя чувствует северный флот противника. Да, туда гости из Украины еще не наведывались, но до вчера и в Калининберге их тоже не было, а теперь – закопченный Серпухов, чумазые матросы и позор на весь мир. Вот и возникает вопрос о том, сколько там у Путина адмиралов. Очевидно, что командующий балтийским флотом уже должен подумывать о том, что будет делать в отставке. Ну а какой-то расчленитель из шторм-зет уже может смело предложить: «Если дадите кортик, могу и в адмиралы пойтить».

Anti-Colorados, Defence-Line

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