На Марсе найден «драгоценный» камень 10.04.2024, 9:52

2,530

Команда NASA искала именно его.

На Марсе марсоход NASA обнаружил необычный камень, который был назван «Пик Бунсена» в честь пика в Йеллоустонском национальном парке, пишет IFLScience.

Большой камень на Марсе сразу привлек внимание ученых, когда его впервые сфотографировали марсоход Perseverance.

«Скала выглядела крайне интересной, потому как она возвышалась среди окружающей местности и имела интересную структуру поверхности на левой стороне», — объясняет NASA в своем заявлении.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Также отмечается, что другой особенностью, которая выделяла камень, была почти вертикальная грань. Такие поверхности особенно интересны для науки по нескольким причинам. Во-первых, такая грань может дать поперечное сечение любых химических и физических слоев, которые могут встречаться в породе. Во-вторых, на вертикальной поверхности будет меньше пыли, что крайне удобно для научных инструментов.

Марсоход Perseverance использовал свой буровой инструмент для сбора образцов породы размером 1,7х1 метр. В ходе анализа удалось выяснить, что камень на 75% состоит из зерен карбоната, который скреплен почти чистым кремнеземом.

Миссия Perseverance заключается в сборе образцов пород, которые могли бы содержать признаки древней жизни на Марсе, и найденный камень оказался большой удачей.

«Это именно тот камень, который мы надеялись обнаружить, когда направили марсоход в кратер Езеро. Почти все минералы в породе, которую удалось проанализировать, были созданы под влиянием воды. На Земле почти все минералы, отложенные в воде, часто хорошо сохраняют древний органический материал и другие биосигнатуры. Камень также может рассказать о климатических условиях Марса, которые когда-то были на планете», — говорит научный сотрудник проекта Perseverance Кен Фарли.

Несмотря на то, что еще необходимо провести дополнительный анализ, команда полагает, что камень уже можно считать частью древнего марсианского озера.

«Уже имеющиеся результаты могут подтвердить, что найденный камень образовался вдоль берегов древнего озера», — добавляют ученые.

Команда исследователей также рассматривает и другие варианты происхождения камня, так как существуют и другие пути образования карбоната и кремнезема.

Марсоход Perseverance продолжит собирать образцы вдоль кратера Езеро, направляясь к области под названием «Яркий ангел», где может содержаться еще более древние породы.