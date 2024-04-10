Поразительное событие: появились детали передачи Украине иранского оружия от США 10.04.2024, 10:37

Его достаточно, чтобы снабдить целую бригаду.

Украина получила от Соединенных Штатов Америки тысячи единиц оружия иранского производства, которое было конфисковано на пути в Йемен. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам журналистов, Украина получила 5000 автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы, а также полмиллиона патронов. По данным Центрального командования США, которое курирует военные операции на Ближнем Востоке, они были обнаружены на борту четырех кораблей без документов в период с 2021 по 2023 год и переданы Украине в рамках программы, направленной против иранского Корпуса стражей исламской революции.

Издание пишет, что передача оружия состоялась 4 апреля. Это является «поразительным событием», подчеркивающим усилия Белого дома по сохранению некогда мощного потока помощи Украине.

«То, что оружие фактически было получено из Ирана, также имеет большое значение, поскольку Россия полагалась на режим в укреплении своего военного потенциала, а давняя вражда Вашингтона с Тегераном в последние дни снова приблизилась к точке кипения», — сказано в материале.

В Белом доме не раз говорили, что Украине грозит целый ряд мрачных сценариев, если дополнительная военная помощь США не будет реализована.

Издание пишет, что американские военные, которые занимаются перехватом иранского оружия для йеменских хуситов, отправленного в Украину оружия достаточно, чтобы снабдить целую бригаду.

Сообщается, что, по оценкам украинских военных, полумиллиона патронов хватит на месяц, если их распределить по трем батальонам по 600 солдат. Правда, переданный «пакет помощи» не включает артиллерийские снаряды, которые являются одной из самых острых потребностей Украины сейчас.

Издание пишет, что партия оружия, предоставленная Украине, была проверена и признана безопасной.