Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании 10.04.2024, 12:52

2,880

Где ждать +3°С и грозы?

В ближайшие три дня, 11-13 апреля, белорусов ждет резкое похолодание. Согласно прогнозу Белгидрометцентра, после нескольких дней практически летней погоды (температура воздуха в отдельных районах прогревалась до +27°С) минимальные ночные температуры могут опуститься до +3°С, а дневная температура по стране за сутки в среднем упадет сразу на десять градусов.

Так, в четверг, 11 апреля, из-за прохладной воздушной массы местами поднимется порывистый ветер, а температура воздуха опустится до +4°С (по юго-востоку Беларуси — максимум +11°С), а днем не поднимется выше +13..+19°С.

О приближении холодного фронта белорусов предупредили авторы телеграм-канала Nadvorie. По их словам, фронт придет с запада, поэтому жителям Гродненской и Брестской области уже сегодня вечером могут понадобиться теплые вещи. При этом дождей в ближайшие сутки не обещали.

Уже с пятницы, 12 апреля, из-за малоактивного фронтального раздела, который начнет смещаться со стороны Балтийского моря, белорусам следует быть готовым к небольшим кратковременным дождям и сильному порывистому ветру. Теплее, судя по прогнозу Белгидромета, также не станет: минимальная ночная температура составить от +3°С до +10°С, максимальная дневная — от +13°С до +19°С.

В выходные на погоде в Беларуси, по словам синоптиков, скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с юга Скандинавии. Субботу, 13 апреля, пообещали дождливой для большей части Беларуси, с утренними туманами и порывистым ветром, а в отдельных районах днем даже возможны грозы. Минимальная температура воздуха ночью по стране будет колебаться в диапазоне +4..+11°С, днем — в диапазоне +11..+17°С (на юге страны — до +18..+21°С).