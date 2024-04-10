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Крушение российского вертолета в Крыму: Z-блогеры устроили скандал

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  • 10.04.2024, 13:11
  • 4,610
Крушение российского вертолета в Крыму: Z-блогеры устроили скандал

После того, как узнали причину гибели экипажа Ка-27.

На территории оккупированного Крыма уничтожен российский военный вертолет Ка-27. Об этом сегодня сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, уничтожен корабельный многоцелевой вертолет Ка-27.

Информацию уже подтвердили российские источники: Z-пропагандисты возмущены или заявляют, что вертолет был случайно уничтожен российской системой ПВО, передает dialog.ua.

«Если информация о дружеском огне подтвердится, то был ли кто-нибудь наказан после всех таких случаев? Я понимаю, что война многое прощает», – пишут оккупанты.

Экипаж россиян погиб в полном составе. Затем они добавили, что, по официальной версии, российский вертолет потерял ориентировку и разбился. На обнародованной фотографии оккупанты показали вертолет Ми-24.

Ка-27 разрабатывался как машина корабельного базирования, которая решает целый спектр задач: поиск, обнаружение и поражение подлодок, проведение поисково-спасательных операций, эвакуация раненых и перевозки грузов.

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