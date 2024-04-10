«За четыре тысячи буду сам гонять в хвост и в гриву!» 10.04.2024, 14:37

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Что скрывают недорогие авто, которые продают в Беларуси.

Журналисты сайта av.by решили взглянуть на сегмент автомобилей до 5 000 долларов и пообщаться с владельцами недорогих семейных авто.

При поиске вариантов журналисты ограничили бюджет отметкой $5 500, рассчитывая на торг, ведь встретить возрастные машины без нюансов — практически как увидеть единорога в дикой природе. Большая редкость!

Citroen C8: «За четыре тысячи буду сам гонять в хвост и в гриву!»

Минивэн Citroen C8 выпуска 2003 года продают за 5 000 долларов. Автомобиль оборудован 2,2-литровым дизельным двигателем и механической КПП. Пробег — 310 тысяч км. Фотографий в объявлении немало, причем часть из них открыто указывает на нюансы. Подобное встречается весьма нечасто.

— Какое состояние у вашей машины? На днях на av.by появилась статья, где описано, как у человека накрылся двигатель через 100 км…

— Ну, у каждого авто свои особенности есть, — начинает продавец. — Этим «Ситроеном» владею лет десять. В свое время покупал в Молодечно. Не могу сказать, реальный пробег или нет. Автомобиль у прошлого хозяина, похоже, был в ДТП. Машину он восстановил, после чего и выставил на продажу. Правда, сделал все не шибко товарного вида. Хотя я особо не заморачивался — главное, чтобы ездила! «Ровные» такие экземпляры продаются за шесть тысяч долларов! А я поставил честные пять...

— Достаточно подробно указано, что многое в автомобиле заменено и обслужено. А как с кузовом? Были сварочные работы?

— Нет, кузов не варил! Но скоро придётся: пороги уже «не домкратятся». За их исключением кузов в адекватном возрасту состоянии. Изначально продавал дешевле, пока не обслужил по полной — тогда цену поднял чуть-чуть. К примеру, на днях заменил турбину. Что еще не успел — так это решить вопрос с первым цилиндром. Мотор «поддымливает» и берет масло.

— Пять тысяч долларов — окончательная цена?

— Еще три сотни могу уступить, но не больше! Мне и так звонят, предлагая отдать за четыре «косаря». Но за такие деньги я и сам буду его гонять в хвост и в гриву. А поскольку многое обслужил и техосмотр пройденный, вообще нет смысла продавать дешевле.

Peugeot 806: «В одних руках уже 13 лет»

Нам на глаза попался двухлитровый бензиновый минивэн Peugeot 806 с МКПП, стоящий 3 500 долларов. Автомобиль выпущен в 1999 году, а его заявленный пробег — 350 тысяч км. В описании продавец указал, что машина в одних руках уже 13 лет, подтвердив это фотографией техпаспорта.

— Какое состояние у авто?

— На все 25 лет! — шуткой отвечает владелец.

— Это вы о кузове?

— Да, к нему нужно приложить руку! Требуется подварить порог сзади, заднее крыло в «жучках», а также желательно заменить задний бампер. На крыле есть небольшая вмятина — я все нюансы фотографировал. Завтра-послезавтра сниму с продажи, если не купят. На данный момент отдаю за три тысячи долларов, как сделаю кузов — будет $3 500.

— В 2011-м я пригонял «Пежо» из Европы, потому знаю: пробег родной и неотмотанный. Многие не могут поверить, что в одних руках автомобиль уже 13 лет. Такое бывает. Технически все сделано и обслужено. Ремень ГРМ менялся 30 тысяч км назад, сцепление — 50 тыс. Радиатор в прошлом году установил, кондиционер работает. Даже омывайка на крышке багажника! Приезжайте хоть завтра — предложу за три тысячи долларов! Потом станет дороже.

Renault Espace: «Отдавать за бесценок совсем не хочется»

Еще один вариант, попавший в подборку, — 21-летний «Эспейс». Французский минивэн продают за 4 999 долларов. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизелем, а также МКПП. Пробег, согласно объявлению, 324 тысячи км.

— Владею около двух лет — нормальное состояние у авто. Дыр сквозных нет нигде, местами по лаку есть вопросы, но кузов крепкий. Мотор контрактный, сцепление и корзину относительно недавно заменял. Двигатель не берет масло, не дымит. Едет вполне прилично — с топливной системой тоже нет проблем.

— Вижу, что машина давно в продаже. Цена окончательная?

— Торг, разумеется, будет, но вменяемый, а то в основном предлагают забрать за неадекватную стоимость. Я же понимаю, что автомобиль не без изъянов, — все-таки ему 21 год… Однако отдавать перекупщикам за бесценок совсем не хочется.

Mitsubishi Space Wagon: «Двигатель работает идеально — это сильная сторона машины»

Среди менее популярных представителей сегмента выборка предложила Mitsubishi Space Wagon. Семиместного «японца» продают за $4 300. Рабочие агрегаты — двухлитровый бензиновый двигатель и МКПП. Пробег — 275 тысяч км. А как состояние?

— По кузову кое-где лак полез, на дверях и снизу пошла местами ржавчина, но я обрабатываю — слежу, чтобы не распространялось дальше. Днище в начале осени полностью переварено, как и пороги. Естественно, затем все было тщательно промазано. Зиму ремонт отходил нормально, хотя недавно шиномонтаж к сезону производили, и все равно я не рискнул поднимать за пороги: они-то хорошо сделаны, с усилением, но жалко, не хочется нагружать лишний раз, — подробно рассказывает мужчина. — Есть мелочи: к примеру, задний стоп-сигнал не работает, компьютер иногда барахлит. Я менял лампочку, но все равно не загорается — нужно электрику показать.

— Двигатель вообще работает идеально — это сильная сторона машины. Не «поддымливает» и не берет масло. Тяга на низах великолепная — только нажимай на педальку! Технически делать ничего не понадобится, — отмечает продавец. — Но в любом случае нужно своими глазами смотреть.

— Цена указана окончательная? — интересуемся напоследок.

— $4 300 — это с торгом на устранение мелочей, потому как авто не безупречное, — произносит мужчина.

Найти «живой» минивэн до $5 000 — реально? Что говорит подборщик

За комментарием о предложениях в сегменте журналисты обратились к специалистам по подбору автомобилей — компании avto-device.by.

— Есть ли какие-то минивэны до 5 000 долларов, которые бывают «живыми»? Нет, за редким исключением. Можно попробовать поискать Renault Scenic, но, опять же, смотреть нужно кузов, а они слабые у всех, ведь машины старые — это самая большая проблема. Вдобавок данный ценовой сегмент наиболее лакомый и популярный у перекупов — с таким фактом нужно смириться. Проще говоря, здесь самые ходовые автомобили — и, соответственно, «перекупские», — отвечает на вопрос подборщик.

— В этом сегменте найти машину «из-под хозяина» практически нереально. За такой бюджет чаще всего берут как раз Citroen Evasion, Peugeot 807, Renault Scenic и Renault Espace — пожалуй, вот самые популярные модели. Что делать, чтобы не допустить ситуацию, в которую попал герой недавней публикации? Как минимум проверять авто на СТО — однозначно, потому что этот автомобиль очень специфический.

— Лучше всего изучать его на специализированном сервисе: не официальном, а именно профильном. Найти нормальных людей, которые занимаются ремонтами «французов», потому что такие мастера знают все болячки и сразу понимают, куда лезть и что смотреть, — отмечает собеседник. — Если у покупателя чуть-чуть побольше бюджет, то нанимать автоподборщика, чтобы специалисты приезжали и проверяли машину как минимум по первичным признакам. Если автомобиль окажется «живым», тогда уже размещать на подъемнике, рассматривать его детально. Относительно случая с Citroen C8: предполагаю, данный экземпляр подборщику даже не показали бы — за перекупами такое водится.

Вердикт автора

Резюмируя, можем отметить главную мысль: любой автомобиль перед приобретением надо проверять. Экономия 50-100 рублей на техническом осмотре машины на СТО может обернуться существенно большими тратами, а то и вовсе невозможностью использовать транспортное средство.

Вишенка на торте

Журналисты также пошли на эксперимент и проверили, как часто подавали объявления продавцы минивэнов, попавших в подборку. Выяснилось, что из четверых только один размещал предложения на av.by более трех раз за последний год.