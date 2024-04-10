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В Нидерландах белорусский дальнобойщик подрался с россиянином

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  • 10.04.2024, 16:06
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В Нидерландах белорусский дальнобойщик подрался с россиянином

А затем ударил полицейского.

В Нидерландах 32-летний белорусский дальнобойщик подрался с российским, а затем оказал сопротивление стражам порядка. Об этом сообщает местная полиция, пишет издание «Беларусь и мир».

Инцидент случился в ночь на субботу 6 апреля на стоянке Ваузе-Тол-Норд по шоссе А58 вблизи города Берген-оп-Зом на юге страны.

Около 02.15 правоохранителям поступила информация о том, что на парковке водитель фуры подвергся нападению со стороны своего коллеги. Потерпевший россиянин рассказал, что, разбуженный гудком клаксона, пошел посмотреть, в чем дело, после чего между ним и другим шофером произошла ссора и потасовка. Однако он отказался выдвигать обвинения.

Тем временем наш соотечественник вернулся к себе в кабину. Он был очень пьян и отказался предъявлять полицейским удостоверение личности. С большим трудом, едва держась на ногах, мужчине удалось выбраться наружу. Он вел себя агрессивно, бил по стеклу служебного автомобиля.

Полицейские хотели составить протокол за нахождение в общественном месте в пьяном виде и непредъявление документов. Но дальнобойщик ударил сотрудника полиции кулаком, попав чуть ниже левого глаза. Его задержали, несмотря на активное сопротивление и доставили в камеру.

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