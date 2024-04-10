Виктория Азаренко: В юности брала стопочку 10.04.2024, 16:48

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка рассказала об отношении к алкоголю.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заверила, что не употребляет алкоголь на протяжение восьми лет, пишет «Трибуна».

– У тебя есть любимый напиток: коктейль или что ты там пьешь?

– Я вообще не пью алкоголь. Я ничего, кроме воды и газированной воды, не пью.

Моя любимая газировка – Topo Chico с лимоном. Для меня сказка просто.

А так раньше в детстве, вернее, в юности прям брала стопочку и все.

– Вот это по-нашему.

– Слушай, а как еще? Но этого давно не было, я уже 8 лет не пью. Это долго, – сказала Азаренко.