Виктория Азаренко: В юности брала стопочку
- 10.04.2024, 16:48
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Белорусская теннисистка рассказала об отношении к алкоголю.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заверила, что не употребляет алкоголь на протяжение восьми лет, пишет «Трибуна».
– У тебя есть любимый напиток: коктейль или что ты там пьешь?
– Я вообще не пью алкоголь. Я ничего, кроме воды и газированной воды, не пью.
Моя любимая газировка – Topo Chico с лимоном. Для меня сказка просто.
А так раньше в детстве, вернее, в юности прям брала стопочку и все.
– Вот это по-нашему.
– Слушай, а как еще? Но этого давно не было, я уже 8 лет не пью. Это долго, – сказала Азаренко.