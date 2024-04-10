Opel представил кроссовер Frontera 2 10.04.2024, 18:52

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Только с передним приводом.

От рамного и довольно крупного вездехода из 90-х и самого начала 00-х в компании решили использовать только название. Никаких «фамильных» черт в компакт-кроссе не осталось, зато будет гибридная силовая установка и запатентованные кресла, что бы это ни значило.

Автопроизводитель Opel, входящий в структуру концерна Stellantis, представил новый компактный кроссовер Frontera, возродив название популярного в 90-х годах внедорожника.

«Та самая» Frontera в первом поколении была слегка видоизмененным рамным Isuzu, а ко второму обзавелась собственными моторами и пользовалась спросом у любителей активного образа жизни и путешествий вне дорог.

В новой итерации имя досталось не большому внедорожнику, а компактному кроссоверу, предназначенному для замены модели Crossland.

Основой послужила платформа Smart Car материнской компании Stellantis – «бюджетная» версия CMP, а в линейку силовых установок вошли гибридный и полностью электрический варианты.

Внешне новый Frontera многое позаимствовал у Mokka, построенной на платформе CMP. Кроссовер получил фирменную панель – «визор» с новым логотипом Opel и две полоски задних фонарей. Длина автомобиля составляет около 4,4 метров, что сопоставимо с Hyundai Tucson.

В салоне установлены два 10-дюймовых экрана, отделение для беспроводной зарядки смартфона (с охлаждением) и несколько USB-портов. Отличительной чертой являются запатентованные передние сиденья Intelli-Seat от Opel, повышающие комфорт. Объем багажника составляет 460 литров при поднятых спинках задних сидений и 1600 литров при сложенных. На крыше можно перевозить груз до 200 кг.

Гибридный вариант будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем, дополненным 48-вольтовой системой. Общая мощность установки, работающей с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, составляет 136 лошадиных сил.

Версия с электродвигателем оснащена мотором мощностью 156 лошадиных сил и батареей на 54 кВт·ч. Привод у Frontera только передний.

Точная дата выхода новинки на рынок пока неизвестна. Предполагается, что продажи начнутся летом 2024 года.

В линейке Opel кроссовер займет промежуточное положение между Mokka и Grandland и будет конкурировать с Renault / Dacia Jogger и Duster.