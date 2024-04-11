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Белоруска Екатерина Снытина помогла «Лондон Лайонс» выиграть Еврокубок

  • 11.04.2024, 4:29
Белоруска Екатерина Снытина помогла «Лондон Лайонс» выиграть Еврокубок
Екатерина Снытина

Баскетболистка впервые победила в этом турнире.

Екатерина Снытина стала обладателем баскетбольного Еврокубка. Английский клуб «Лондон Лайонс», за который выступает белоруска, победил в финале по сумме двух матчей турецкий «Бешикташ».

В первом матче финала Еврокубка (это второй по силе международный клубный турнир в женском баскетболе после Евролиги), который проходил в Турции, «Бешикташ» победил — 75:68. Снытина провела на площадке 28 минут 10 секунд, набрала 10 очков, сделала 4 подбора и 3 результативные передачи.

В ответной игре «Лондон» взял в своем зале реванш — 81:70. Этого хватило для общего успеха. Екатерина отметилась двумя ассистами за 7 минут 22 секунды.

Белоруска по набранным очкам входит в топ-3 в истории турнира — в 104 матчах на ее счету 1213 очков. По этому показателю она уступает только Шей Дорон из Израиля (1256) и американке Мишель Сноу (1218).

Снытина второй год подряд выступает за «Лайонс». Она заявляла, что нынешний сезон будет последним в ее профессиональной карьере.

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