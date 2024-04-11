Россияне взвыли, увидев новые цены на ипотеку и недвижимость в РФ 2 11.04.2024, 8:21

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«Рабство в чистом виде!».

Россияне сполна оценили последствия санкций и войны с Украиной и взвыли от новых цен на жилье и ипотеку, пишет dialog.ua.

Соцсети обсуждают публикацию одного из россиян, который рассказал о планах покупки новой квартиры в пятилетнем доме в провинциальном Красноярске, Дальний Восток России, в пятиэтажном доме.

Однако, столкнувшись с реальными цифрами, он был потрясен: за косметически отремонтированную квартиру площадью 73 квадратных метра на отшибе города просят целых 12 миллионов рублей (128 000 долларов).

Он сделал и опубликовал расчеты о выплатах по ипотеке в случае использования российской программы.

Оказалось, что с учетом первоначального взноса в 30% и последующих выплат кредита и процентов общая стоимость квартиры для него составит 557 000 долларов.

«Кто эти люди, кто покупает такие квартиры??? У нас что, снова применили крепостное право? Рабство в чистом виде! Да лучше бы не было никакой льготной ипотеки и все вернулось бы к 2021 году по ценам», - прокомментировал он.

Это высказывание вызвало широкий резонанс в социальных сетях, где многие пользователи выражают свою обеспокоенность ростом цен на жилье и уровнем доступности ипотечных кредитов в России.