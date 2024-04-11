«Это не перекресток, а квест, в час пик там черт голову сломает» 1 11.04.2024, 8:53

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Белорусов удивил странный маневр легковушки в Минске.

Белорус поделился в TikTok видеороликом с моментом нарушения ПДД в Минске, которое попало на камеру видеорегистратора. Ситуация вызвала множество дискуссий в комментариях.

На видео водитель черного BMW занял полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Ехавший позади него водитель на красном Geely вовремя заметил патрульную машину ГАИ, которая ожидала разрешающего сигнала светофора в потоке машин в левой полосе, и мгновенно перестроился для поворота направо, который по ПДД с полосы общественного транспорта не запрещен.

С началом движения на зеленый свет автомобиль ГАИ последовал за черным BMW, который вскоре остановил для предъявления штрафа.

За сутки видео собрало свыше 200 тысяч просмотров и порядка 200 комментариев.

Многие восхитились находчивостью и реакцией водителя красной легковушки, однако некоторые сошлись на том, что проектировка перекрестка неудачна и побуждает водителей нарушать правила.

«Проблема этого перекрестка — большинство ломятся на Партизанский проспект. А прямо только две полосы. Плюс те кто с кольцевой. Им то особо и деваться некуда как ехать на полосу для общего транспорта. Беда..», — констатировал один комментаторов под видео.

«Там в час пик нереально в поток попасть. Не виню никого в этой ситуации. Кроме проектировщика», — написал еще один пользователь, а другой добавил:

«Это не перекресток, а квест. В час пик там черт голову сломает».

Некоторые вспомнили о преимуществе, которое имеют владельцы электрокаров в подобных обстоятельствах.

«Когда купил электрокар и теперь все равно в какой полосе ездить…. С какой целью это сделано не понятно, но увы, такие правила….», — еще комментарий под видео.