Презентован самый дешевый кроссовер Alfa Romeo 1 11.04.2024, 9:37

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Авангардный дизайн и 240 сил под капотом.

Новая Alfa Romeo Milano официально представлена. Конечно же, презентация компактного кроссовера состоялась в Милане и дело не только в названии модели — именно в этом городе была основана марка. Подробности модели раскрыли на официальном сайте концерна (Stellantis https://www.media.stellantis.com/em-en/alfa-romeo/press/new-alfa-romeo-milano-sportiness-goes-compact).

Alfa Romeo Milano — самый компактный и доступный кроссовер итальянской марки. Его стартовая цена в Европе составит менее 30 000 евро.

Кроссовер Alfa Romeo Milano является близким родственником Fiat 600, Jeep Avenger и Peugeot 2008. Он достигает 4,17 м в длину 1,78 м в ширину и 1,5 м в высоту.

Авто демонстрирует новое направление в стиле марки. У него стреловидные фары, высокая оконная линия и скрытые ручки задних дверей. В спортивной версии Elettrica Veloce установлены 20-дюймовые диски, а фирменный «клюв» решетки радиатора украшен узором в виде дракона из логотипа Alfa Romeo.

В салоне классический стиль сочетается с современными 10,25-дюймовыми дисплеями панели приборов и мультимедиа. В Elettrica Veloce установлены спортивные кресла. Объем багажника составляет 400 л.

Среди доступных акций для Alfa Romeo Milano 2024 — матричные фары, камеры кругового обзора, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

Новая Alfa Romeo Milano будет предложена в трех версиях, две из которых — электрические. Milano Ibrida оснащен 1,2-литровым 136-сильным бензиновым турбомотором и «мягкой» гибридной установкой на 28 л. с. Он будет доступен с передним и полным приводом.

Alfa Romeo Milano Elettrica получила 156-сильный электромотор и батарею на 54 кВт∙ч, а ее запас хода составляет 410 км. В варианте Elettrica Veloce мощность электрокара составляет 240 л.с.

Кстати, этот 240-сильный мотор установлен и на заряженную версию Fiat 600 от Abarth, которую показали недавно.