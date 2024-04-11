Mercedes представил роскошный электромобиль 11.04.2024, 13:48

С запасом хода более 800 километров.

Представлен новый Mercedes-Benz EQS 2024 модельного года. Электромобиль прошел модернизацию и с 25 апреля поступит в продажу. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого бренда, пишет «Фокус».

У Mercedes EQS новая передняя часть — она имитирует решетку радиатор бензиновых авто марки. Кроме того, теперь во всех версиях модели установлен бампер от AMG-пакета.

В салоне предложили новые варианты отделки и изменили дизайн вентиляционных дефлекторов. Задний диван сделали более комфортным, а за доплату можно установить отдельные сиденья с регулировкой и подставками для отдыха ног. Как и раньше, на передней панели установлен трехсекционный дисплей.

Как и прежде, электромобиль Mercedes EQS будет предлагаться в заднеприводных версиях на 292, 333 и 360 л. с. и полноприводных вариантах мощностью 449, 523 и 658 л. с.

Емкость батареи электрокара выросла до 118 кВт∙ч, что увеличило запас хода на 11%. Теперь 333-сильный Mercedes EQS450+ способен проехать 822 км без подзарядки, а 449-сильный EQS500 — до 799 км.