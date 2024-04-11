До +20°С ожидается в Беларуси в пятницу 11.04.2024, 18:14

Преимущественно без осадков.

До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем – 14-20 градусов тепла.