закрыть
11 апреля 2024, четверг, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США выделят почти $140 миллионов на модернизацию ПВО в Украине

  • 11.04.2024, 22:38
США выделят почти $140 миллионов на модернизацию ПВО в Украине

Об этом сообщила посол США в Украине.

США выделят почти 140 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (X) посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны», - сообщила посол.

По ее словам, это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина