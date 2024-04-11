США выделят почти $140 миллионов на модернизацию ПВО в Украине
- 11.04.2024, 22:38
Об этом сообщила посол США в Украине.
США выделят почти 140 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (X) посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.
«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны», - сообщила посол.
По ее словам, это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.