США выделят почти $140 миллионов на модернизацию ПВО в Украине 11.04.2024, 22:38

Об этом сообщила посол США в Украине.

США выделят почти 140 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (X) посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны», - сообщила посол.

По ее словам, это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.

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