В США дрон разогнали почти до одного маха 12.04.2024, 5:49

Двигатель могут перенести в пассажирские самолеты.

Компания Venus Aerospace успешно провела испытания беспилотника с новым двигателем, позволяющим двигаться почти со сверхзвуковой скоростью. Об этом сообщает The Sun.

Этот тип двигателя имеет потенциал заменить пассажирские самолеты в будущем. Испытания демонстрировали успешную работу и стабильность беспилотника с вращающимся детонационным ракетным двигателем. Видео тестового полета показало, как беспилотник сбросили с самолета, а затем он достиг максимальной скорости – 0,9 Маха, пролетев 16 километров. Двигатель беспилотника был на 15% эффективнее типовых ракетных двигателей.

Скорость звука составляет 1234,8 километра в час, но новый двигатель дает возможность двигаться со скоростью 9 Махов, что в 9 раз превышает скорость звука. Создание коммерческих самолетов с такой скоростью было бы подлинным прорывом.

Уже существуют самолеты, которые могут двигаться со скоростью звука или даже быстрее, но они не используются для коммерческих пассажирских рейсов, которые преимущественно летают медленнее.