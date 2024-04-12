СМИ: США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16 1 12.04.2024, 7:43

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Стоимость такого пакета военной помощи составляет $1,68 миллиарда.

США разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon. Ориентировочная стоимость такого пакета военной помощи составляет 1,68 млрд долларов США, включая запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16. Об этом пишет Zona Militar.

В частности, Дания предоставит шесть самолетов F-16 Block 10, тринадцать самолетов F-16 Block 15, дополнительные двигатели и вспомогательное оборудование.

«Стоимость передачи оценивается в 87,5 миллионов долларов США. Стоит отметить, что датское правительство было не только одним из инициаторов предоставления Украине истребителей F-16, но и одной из немногих стран, которые осуществляют подготовку пилотов и технического персонала», — говорится в сообщении.

Что касается Норвегии, то от этого государства Украина должна получить до 22 самолетов F-16 Block 10/15, а также двигатели, вспомогательное оборудование, испытательные стенды, инструменты, материалы для технического обслуживания, тренажеры, запасные части, пособия и техническую документацию.

«Первоначальная стоимость приобретения составляет примерно 1,326 миллиарда долларов США. Норвегия предоставила несколько самолетов F-16 для подготовки украинских экипажей, а также сформировала основную группу инструкторов для поддержки датских усилий», — отметила Zona Militar.

В то же время норвежское издание Nettavisen уточнило, что не все из этих 22 истребителей являются исправными, однако могут быть использованы как запчасти к другим самолетам.

Как предполагает Nettavisen, 12 из 22 самолетов, одобренных для передачи Украине, полностью готовы к эксплуатации, остальные десять — неизвестно в каком состоянии.

«Правительство решило передать Украине несколько самолетов F-16 в рамках многонационального сотрудничества. Точное количество и сроки передачи Украине будут определены в диалоге с Украиной и другими странами-донорами», — ответил изданию пресс-секретарь Министерства обороны Норвегии Ларс Гьембелль.

В конце концов, Нидерланды были еще одним главным сторонником проекта поставки истребителей F-16 украинским воздушным силам.

«В первые месяцы голландское правительство было готово передать свои F-16 третьим сторонам, чтобы заменить боевые самолеты советского происхождения. Хотя эта инициатива не была воплощена в жизнь, она стала первым шагом для проекта ранее упомянутых европейских стран», — отметила Zona Militar.

В издании уточнили, что в последнюю неделю марта Министерство обороны Нидерландов объявило о закупке ракет класса «воздух-воздух» для переданных Украине F-16. Стоимость этой инициативы составляет 150 миллионов долларов США.