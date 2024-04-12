«Большую панику «помогаторы» вносят специально» 4 12.04.2024, 9:17

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Белорусы протестировали запись на польские визы по селфи.

Ситуация вокруг польских виз остается нервной. В то время как в Польше визовый скандал приобрел обвинительный уклон против белорусских айтишников, в Беларуси продолжается борьба за свободные слоты на сайте VFS. Ноль слотов, костыли и «другая жизнь» с 10 мая — что рассказали devby.io читатели, протестировавшие систему, и посредники.

Верификация заявителей через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) не отсекла посредников: окна для записи в свободном доступе не появились, торговля датами не прекратилась.

С 4 апреля у VFS новые правила: для регистрации теперь нужны камера и оригинал паспорта. Как отразилась эта мера на заявителях и бизнесе «помогаторов»? Издание попробовало разобраться c помощью читателей.

Из шести откликнувшихся человек у пяти не получилось записаться. Система VFS легла вскоре после релиза фотоверификации.

«Ну вот, наконец-то!»

Регулярно нуждаемся в польской визе, последние годы приходится платить за то, чтобы левые люди могли выбить окошко.

Когда увидел эту новость, глаза заискрились от счастья, мол: «Ну вот, наконец-то будет возможность вручную взять визу, потому что задолбали!»

В первый же день, увидев единственное окошко, резво (с учетом тормознутости сайта, которая была и есть) заполнил все нужные данные. Открылась вкладка для камеры, и — все сломалось. Сайт постоянно выдает ошибку, перезапуск лишь все сбросил, окошко тем временем ушло.

С тех пор все как всегда. Посредники, говорят, уже придумали новые костыли для обхода, окошек нет, а у знакомого сайт иногда вовсе не открывается, выдавая блок (странная штука).

«Ситуация патовая»

Новая системы верификации в визовом центре Польши не работает от слова «совсем».

В прошлую пятницу словила Минск — не работала фотоверификация. В понедельник словила Лиду — не сработал код МСИ. В итоге слоты разобрали меньше чем за минуту, а я осталась ни с чем.

Сегодня словила Гомель, повторилась история с неработающей фотоверификацией. На письма визовый центр не отвечает. Звонок на инфолинию: попробуйте позже, ничем помочь не можем.

Ситуация патовая. Для меня это катастрофа: без действующей визы я потеряю работу в Польше, без работы в Польше и уплаты налогов, вероятно, отрицательное заключение по заявке на КСП («карта сталого побыту», постоянный вид на жительство. — Прим. ред.). Ах да, еще мне придется оплачивать аренду квартиры в Варшаве, к которой я физически не имею доступа.

Ситуация настолько плоха, что у меня закончились номера телефонов для создания почты на Gmail, которые можно привязать к аккаунту в визовом центре. За любой неверный вздох центр блокирует аккаунт. Всегда лучше иметь 3−4 в запасе.

«Осталось три попытки для входа»

Я пока стараюсь зайти на сайт своими силами, но конкретно сегодня, начиная с 6 утра, отображается значок загрузки, а затем страница просто не обновляется, кнопка входа неактивна. Теперь система выдает какое-то сообщение по типу warning с подписью «осталось три попытки для входа» и также не пускает дальше.

Успешный кейс

Все хорошо: сами записались в субботу, 6 апреля, и уже подались 8-го. Барановичи, «деловой» шенген. Еще записали детей на 11-е (на детей видео не нужно). Сэкономили 1500 рублей. Допилят сайт, и все будет гуд.

Большую панику в чатах вносят «помогаторы» специально: шансы практически сравнялись, терять им деньги не хочется.

Письмо отчаяния

«Письмо счастья» как будто подчеркивает степень раздражения и отчаяния других претендентов на визу. Читательница, которая прошла все круги ада, не поленилась описать их детально, чтобы вы тоже могли прочувствовать.

«Система отвратительная. То, чем сейчас занимается VFS Global, просто издевательство над людьми. На словах все супер, как будто вы открыли сайт, увидели слот, прошли фотоверификацию, получили свою запись и радуетесь жизни. Ведь вы не бот, какие могут быть проблемы.

На деле: круто, если вы вообще вошли в свой аккаунт, поздравляю! Вы можете отлететь в бан просто на стадии входа безо всяких на то причин.

Но вы вошли. Далее вы видите слот, начинаете заполнять анкету, но токен МСИ, который вы генерируете раз в час, может по какой-то неведомой причине оказаться недействительным (распознается системой так, будто он уже использовался ранее, и неважно, что вы сгенерировали его минуту назад).

Дальше — новый этап, фотоверификация, мое любимое. Мой свежий паспорт и мое лицо ни разу не смогли ее пройти. После пяти неудачных попыток вам предложат совершить видеозвонок, где вас вроде как верифицируют. Вы звоните, но вам говорят, что у вас ошибка в паспортных данных. Внимание! По этим же данным вы получили токен для предыдущего этапа, ха-ха.

Я перезаполняла анкету три раза, три раза была видеоверификация, три раза мне сказали, что у меня ошибка в данных, и сбросили.

Еще знаю кейс, как у молодых людей, которые прошли видеоверификацию, не приняли документы в визовом центре Могилева. Якобы при записи на сайте отсутствует этап фотоидентификации.

Еще вы можете столкнуться с уведомлением: «К сожалению, в настоящее время верификация фотографии невозможна. Обратитесь в колл-центр по ссылке». Ссылка не дана.

Но, если вы записывайтесь не первый день, у вас уже есть ссылка на видеозвонок. Вы звоните, пробуете пройти идентификацию, но вам отвечают: «Должна быть хоть одна самостоятельная попытка верификации сегодня». Вы начинает объяснять, что на сайте нет такой возможности в данный момент, на это вам отвечают, что они не техподдержка сайта.

Теперь представьте, что на один вожделенный слот пытаются записаться несколько тысяч человек — сайт лежит, и ты просто ничего не можешь сделать».

Девушка, которая описала эти попытки, говорит, что пытается записаться с середины октября — сначала на PBH, потом на рабочую визу. Причем четыре месяца она безрезультатно ждала дату от агентства (600 рублей + 450 рублей, если нужно приглашение), то якобы не могло поймать слот. В конце концов она купила доступ к платному телеграм-каналу, на котором выкладываются свободные слоты (оказывается, есть и такие, рублей BYN в месяц) и обнаружила, что места таки появляются регулярно, просто посредник их почему-то «проспал».

— При том, что они продолжали крутить рекламу в Instagram, мол, с записью стало попроще, приходите к нам — мы все откроем.

Партнеру читательницы повезло больше: он обратился в другое агентство, и его записали за неделю. Теперь девушка удвоила усилия: сменила агентство и пытается записаться сама.

Так взломали новую систему «помогаторы» или нет?

Похоже, что не столько поломали, сколько положили. Журналистам не удалось найти ни одного свидетеля, заплатившего посреднику и получившего слот после 4 апреля. При этом платные услуги посредники продолжают предлагать.

«Помогаторы принимают заказы, как и раньше, но на 200 рублей дороже. Расценки от 400 до 600 рублей. Говорят, что у них «самые лучшие программисты», поэтому все нормально. Причем услуга сейчас включает только запись на подачу документов. Некоторые остановили прием, как говорят, на две недели. Остановку аргументируют тем, что «много набрали», но я не верю.

Лично у меня сложилось впечатление, что помогаторы пока не могут полностью сломать систему, но заблокировать доступ с территории Беларуси — могут. В основном за счет DNS-атаки».

После введения регистрации через МСИ просто заплатить посредникам за слот стало недостаточно, «помогаторам» требуется помощь самих заявителей — в нужный момент прислать код из СМС. Фотофиксация усложняет задачу, заявители должны быть еще активнее.

Что предлагают помогаторы

«Самые лучшие программисты» предупреждают клиентов как минимум о двух способах верификации — с использованием специального приложения и без.

Вот что говорят про бот:

«Я не знаю точно, как это будет. Есть бот, правила мне объяснили. Как только бот словит для меня слот, в него придет оповещение. Дальше я ввожу код, селфи и фото паспорта. Все».

А вот инструкция от посредников про спецприложение:

«В связи с обновлением безопасности и верификации данных на сайте VFS регистрация на подачу документов для визы на данный момент усложнена максимально. Из новшеств: сейчас при регистрации вы должны будете подтверждать свою личность фото паспорта, сделанным в реальном времени, и селфи. Я буду сегодня-завтра разбираться, как это обойти, но, боюсь, ваших фото в телефоне будет недостаточно. Я сброшу ссылку на приложение, которое будет производить проверку, и будем пробовать вместе.

Я буду вас регистрировать, запрашивать код в СМС для МСИ и дальше перенаправлять в это приложение, где вы делаете фото 33-й страницы паспорта. Главное, чтобы было четко и читабельно. Далее вы делаете селфи в реальном времени. Приложение называется iDenfy».

Посредники чего-то ждут «после 10 мая»

Devby.io пообщался с гродненским турагентством, которое предлагает регистрацию на подачу за 400 рублей, и узнал, что заявки временно не принимают (и правда, «набрали много людей»), а еще, что «верификацию по фото можно будет технически обойти только после 10 мая».

Почему после этой даты? Потому что «в ВЦ с 10 мая «другая жизнь» начинается», детали — секрет.

Среди череды обвинений в адрес VFS, посредников и новой системы верификации журналисты внезапно услышали голос защиты новшества.

Читательница, сумевшая самостоятельно записаться на подачу, считает, что новые правила очень хорошие, а систему положили те самые «помогаторы», чтобы пролоббировать отмену видеофиксации.

«Чтобы люди писали жалобы, чтобы убрали видео, чтобы облегчить работу посредников.

Видеофиксацию ведь только запустили, еще неделя не прошла. Через месяц все будет хорошо, если наши люди опять не понесут им деньги».

Как объясняет успешно записавшаяся заявительница, сейчас на страницу с камерой переходишь по ссылке, которую можно переслать удаленно, эта лазейка оставляет пространство для посредников.

«Если эту возможность (ссылку) уберут, тогда можно будет записаться только самим. Но первое время они будут забивать [систему] мертвыми душами, чтобы места не достались никому», — считает читательница.