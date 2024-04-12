Ученые назвали диету номер один для лучшего состояния мозга 3 12.04.2024, 17:56

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Какие продукты обязательно следует включить в рацион.

Влияние пищи на общее самочувствие человека является непререкаемым фактом, однако точное влияние диеты на здоровье может быть трудно определить.

Недавнее исследование, опубликованное в Nature Mental Health, провело анализ воздействия режима питания на различные аспекты здоровья мозга, включая психическое состояние, когнитивные функции, метаболические показатели и структуру мозга, оцениваемую с помощью МРТ.

После анализа почти 182 000 участников исследования было выявлено, что те, кто придерживался сбалансированной диеты, имели более благоприятное психическое состояние и когнитивные функции. Исследователи также выявили генетические особенности, которые могут влиять на результаты в различных диетических группах.

Хотя исследования в этой области продолжаются, данное исследование подчеркивает важность правильного питания для улучшения функций мозга и психического здоровья. Ученые также заинтересованы в том, как предпочтения в еде могут влиять на функцию мозга и психическое здоровье, и находятся ли определенные диеты более полезными для эмоционального благополучия.

Ряд исследований подтверждает, что определенные диеты и продукты питания могут благоприятно влиять на состояние, в то время как другие могут способствовать его ухудшению. Например, диета, богатая фруктами, овощами и рыбой, может снизить риск депрессии, в то время как потребление жирной и углеводной пищи может увеличить риск беспокойства.

Кроме того, питание может оказывать влияние на когнитивные функции мозга. Например, соблюдение средиземноморской диеты может замедлить снижение когнитивных способностей.

Изабель М. Васкес, магистр медицинских наук, дипломированный диетолог из системы здравоохранения Memorial Hermann, отмечает, что питание играет важную роль в здоровье мозга. Она подчеркивает, что диеты, богатые фруктами, овощами, цельными зернами, нежирным белком и полезными жирами, могут поддерживать когнитивные функции и снижать риск их снижения.

В последнем исследовании ученые сосредоточились на четырех основных моделях питания, исследуя предпочтения в пище участников и соответствующие этим предпочтениям характеристики потребления пищи.

Связь между питанием и состоянием мозга была объектом исследования для научного сообщества. Однако в рамках последнего исследования, ученые обратились к данным, предоставленным Британским биобанком, чтобы исследовать влияние пищевых предпочтений на состояние мозга.

Их интерес к пищевым привычкам охватывал различные категории продуктов, включая молочные продукты, фрукты, алкоголь, мясо и овощи. Затем они анализировали связь между этими предпочтениями и рядом показателей, связанных с мозгом. В их числе были психическое здоровье, когнитивные функции, биохимические показатели крови и структура мозга, изучаемая с помощью МРТ.

Результаты исследования показали, что группа, придерживающаяся сбалансированной диеты, имела лучшие показатели в большинстве параметров психического здоровья и когнитивных функций, а также более высокий уровень серого вещества в мозге. Тем не менее другие группы, такие как вегетарианцы и те, кто потреблял больше белка и меньше клетчатки, также показали определенные положительные и отрицательные аспекты в своем здоровье мозга.

Выводы этого исследования подчеркивают важность сбалансированного питания для поддержания здоровья мозга и психического благополучия. Однако следует отметить, что у исследования есть некоторые ограничения, включая использование данных, собранных более 20 лет назад, и ограниченный возраст участников. Тем не менее результаты призывают к вниманию качественного питания для поддержания здоровья мозга.