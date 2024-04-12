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Оленевод – Путину и Лукашенко: Вы кто?

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  • 12.04.2024, 18:33
  • 9,942
Оленевод – Путину и Лукашенко: Вы кто?

Путин и Лукашенко позвонили оленеводам и назвали себя друзьями из Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора с многодетной семьей Пяк, которая живет на Ямале, и назвали себя «друзьями из Кремля». Во время беседы присутствовали российский космонавт Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале разговора российский президент спросил у Енкси Пяка, слышит ли тот его, в ответ мужчина сказал: «Слышу, слышу, это кто?».

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля», — сказал ему Путин.

С семьей Пяк Путин познакомился 23 января 2024 года на Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые». Енкся Пяк рассказал, что он с семьей живет в тундре на Ямале, являются оленеводами пятого поколения. В ту встречу Пяк пригласил Путина отпраздновать День оленевода на Ямале и покататься на оленях.

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