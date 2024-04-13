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Кристалину Георгиеву переизбрали на должность главы МВФ

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  • 13.04.2024, 14:18
Кристалину Георгиеву переизбрали на должность главы МВФ

Болгарский экономист возглавляет Международный валютный фонд с 2019 года.

Действующую главу Международного валютного фонда, болгарского экономиста Кристалину Георгиеву переизбрали на второй пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кандидатура Георгиевой была единственной в ходе голосования, решение о ее переизбрании было консенсусным.

Второй срок Георгиевой на посту главы МВФ будет отсчитываться с 1 октября. Он составит пять лет.

Международный валютный фонд — учреждение Организации объединенных наций, оказывающее финансовую поддержку странам. Членами организации являются 190 стран.

Кристалина Георгиева возглавляет МВФ с 2019 года.

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