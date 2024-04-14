WP: Дроны меняют ход войны в Украине, как танки в Первой мировой 3 14.04.2024, 13:31

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Фронт парализован.

Беспилотники способны изменить ход войны в Украине, как танки, так, как это было в период Первой мировой войны, поскольку БПЛА приводят фактически к параличу неба.

Об этом идет речь в материале издания на The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что беспилотники негативно влияют на перемещение штурмовых групп. Из-за роста на фронте использования малых дронов «серая зона» превратилась в «зону смерти».

В комментарии WP командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко объяснил, что бойцы, которые в ночное время не боятся двигаться под «взглядами» беспилотников врага, «погибают моментально».

При этом военный утверждает, что ход войны изменился именно благодаря относительно недорогим беспилотникам. Сначала Украина имела определенное преимущество благодаря им, однако впоследствии в России также массово начали производить свои дроны.

Руководитель штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте утверждает, что все, что сейчас происходит на фронте, можно назвать «блицкригом беспилотной войны». Он убежден, что дроны в Украине так же меняют войну, как когда-то танки в годы Первой мировой войны.

Украинские военные рассказывают, что около сотни дронов находятся на поле боя, однако точно сказать, кому они принадлежат, сложно. Вместе с этим беспилотники помогают Украине с учетом острой нехватки боеприпасов. В ВСУ постоянно подчеркивают острую потребность в артиллерийских снарядах, иначе есть риск проиграть в войне, отмечают авторы материала WP.