У Соловьева замахнулись на «оккупацию США» 14.04.2024, 14:39

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Но признались, что не смогут.

На государственном телевидении РФ заявили о планах оккупировать Европу и США.

Желания Кремля были озвучены на днях на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на государственном телеканале «Россия 1», передает Диалог.UA.

Скандальное заявление сделал ультраправый российский политолог, пропагандист Сергей Михеев.

Он сказал, что мечтает о восстановлении Российской империи путем захвата стран Запада, в том числе, США.

Чомусь в ірані почали шикуватись

черги на заправки. А що так?

Подробиці атаки ірану на Ізраїль.

Pour une raison quelconque, des files d'attente devant les stations-service ont commencé à s'aligner en Iran. Et alors?

Détails de l'attaque iranienne contre

Israël.😁 https://t.co/6gGzjzFU4w pic.twitter.com/TEYSZkyuxv — filou (@JoelTarnawski) April 13, 2024

«У нас есть принципиальные как бы метки, касающиеся демилитаризованного статуса Украины, касающиеся территории Востока. Если бы спросили: «Что ты хочешь»? Я хочу Российской империи в пределах там Аляски, Гавайи, Калифорнии, Финляндии, Польши», - заявил Михеев.

Он тут же признал, что эти «хотелки» не соответствуют реальным возможностям России.