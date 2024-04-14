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У Соловьева замахнулись на «оккупацию США»

  • 14.04.2024, 14:39
  • 1,024
У Соловьева замахнулись на «оккупацию США»

Но признались, что не смогут.

На государственном телевидении РФ заявили о планах оккупировать Европу и США.

Желания Кремля были озвучены на днях на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на государственном телеканале «Россия 1», передает Диалог.UA.

Скандальное заявление сделал ультраправый российский политолог, пропагандист Сергей Михеев.

Он сказал, что мечтает о восстановлении Российской империи путем захвата стран Запада, в том числе, США.

«У нас есть принципиальные как бы метки, касающиеся демилитаризованного статуса Украины, касающиеся территории Востока. Если бы спросили: «Что ты хочешь»? Я хочу Российской империи в пределах там Аляски, Гавайи, Калифорнии, Финляндии, Польши», - заявил Михеев.

Он тут же признал, что эти «хотелки» не соответствуют реальным возможностям России.

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