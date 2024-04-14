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Белоруска пришла в ресторан и лишилась кольца Cartier за 9500 рублей

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  • 14.04.2024, 15:09
  • 8,764
Белоруска пришла в ресторан и лишилась кольца Cartier за 9500 рублей
Иллюстрационное фото

Что было дальше?

Неприятная ситуация произошла в одном из ресторанов Минска. Во время отдыха девушка обнаружила пропажу своего кольца Cartier (на минуточку, стоит оно больше 9500 рублей). Найти его она не смогла и обратилась в милицию, пишет телеграм-канал «Милиция Минска».

Оказалось, белоруска забыла его в уборной, где аксессуар обнаружила одна из сотрудниц заведения. Она не растерялась и отвезла находку в другой ресторан, где подрабатывала уборщицей. Там она спрятала кольцо за батареей — после смены хотела унести его домой. Однако в ее планы вмешались люди в форме.

Драгоценность вернули владелице, а вот в отношении 52-летней минчанки возбудили уголовное дело за кражу.

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