Чиновники обвинили минчан в том, что они не сортируют мусор 17 14.04.2024, 21:05

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И предлагают перейти на «двухконтейнерную систему».

В Минском городском жилищном хозяйстве предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для различных видов отходов.

Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства.

Как пояснили агентству «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ), такая двухконтейнерная система была бы удобнее для города: один вид мусорных баков предложили использовать для сбора всех видов бытовых отходов, второй — исключительно для отсортированного вторичного сырья.

Сейчас на большинстве мусорных площадок можно увидеть три вида баков для вторсырья: зеленого цвета — для бумаги, желтого — для пластика, синего — для стекла. Если инициатива МГЖХ будет одобрена властями, их все заменят одним общим контейнером.

По словам столичных коммунальщиков, сейчас такую систему общих контейнеров для вторсырья в качестве эксперимента тестируют в отдельных районах Минска и их специалисты «изучают, как реагируют на нововведение жители».

Отойти от отдельных контейнеров для различного вида мусора решили из-за того, что нынешняя схема сортировки мусора так и не заработала в том виде, в каком она была запланирована в программных документах.

На практике в специальные контейнеры для вторсырья нередко выбрасывают то, что туда попадать не должно, из-за чего содержимое после сбора все равно приходится сортировать.

Именно из-за этого собирать мусор отдельно по видам вторичного материала в МГЖГ не видят смысла: присылать за каждым контейнером отдельный мусоровоз там посчитали экономически нецелесообразным и стали опустошать все баки в одну машину, сводя к нулю усилия сознательных граждан.

В МГЖХ заверили, что все вторичные материальные ресурсы, которые горожане оставляют в специальных баках, хотя и вывозятся одним мусоровозом, в итоге попадают на сортировочные линии, где вторичное сырье уже изымается для дальнейшей переработки.