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Звезда российского сериала «Слово пацана»: Мама живет в Украине, ее муж — в ВСУ

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  • 15.04.2024, 9:37
  • 8,856
Звезда российского сериала «Слово пацана»: Мама живет в Украине, ее муж — в ВСУ
Никита Кологривый

Однако актер поддерживает войну.

Российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале о гопниках «Слово пацана», а также по поддержке войны и неадекватному поведению, рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его родная мать живет в Украине, а ее муж, отчим артиста, служит в ВСУ, передает «Диалог».

«У моей мамы муж — украинский военный, так что я как бы меж двух огней нахожусь», — отметил Z-актер. Никита Кологривый также сообщил, что не видел мать уже много лет, но при этом поддерживает с ней отношения и регулярно общается по интернет-связи с помощью социальных сетей и мессенджеров.

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