В РФ продолжается мостопад, а реки смывают целые дома 6 15.04.2024, 10:49

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В Курганской области смыто два моста, а в Томске — насыпную дамбу.

Стихия продолжает «топить» города и села в России. Вслед за Оренбургом и Орском очередь настала Курганской и Томской областей. За прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на 1,4 метра - как результат минус два моста в регионе, информирует «Диалог».

Российские паблики пишут о том, что 14 апреля в селе Темляково река Тобол смыла деревянный мост, который отнесло течением в сторону Кургана.

В тот же день в районе села Лаптево водой смыло понтонный мост, который сотрудники МЧС пытались выловить из реки.

Уровень воды в реке Тобол быстро прибывает. Местная власть призывает эвакуироваться жителей, которые находятся в зоне подтопления. В ближайшие пару дней уровень воды в Тоболе должен подняться еще на 80 см.

В Оренбургской области один из плывущих по реке домов врезался в бетонный мост. В Башкортастане из-за паводка частично обрушился мост в Кармаскалинском районе.

Бьют тревогу и местные власти Тюменской области. В ближайшие дни прогнозируется поднятие уровня воды в реке Ишим. В Томске частично разрушена водой насыпная дамба в районе Коммунального моста. При этом уровень реки Томь постоянно поднимается. В районе затопления могут оказаться города и села Новосибирской области.