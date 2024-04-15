«Это зеленый рай почти в центре Минска» 15.04.2024, 11:04

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Как живется в хрущевках на бульваре Шевченко.

Недалеко от Комаровского рынка находится бульвар Шевченко. Весной и летом это настоящий райский уголок для любителей природы: здесь много зеленых зон и скверов, всегда тихо и спокойно. При этом район отличается хорошей инфраструктурой, здесь даже есть свой кинотеатр. Realt пообщался с местными и узнал, как бульвар Шевченко изменялся за 60 лет и как здесь живется сейчас.

Бульвар Шевченко находится в районе Переспа, который был назван так из-за речки, левого притока Свислочи.

Дома на бульваре возводились в первой половине 60-х годов. Классические хрущевки в основном строились по типовым проектам: 1−447 (кирпичные объекты), 1−464 (панельные дома) и МК-9 (кирпичные девятиэтажки). Для них свойственно все, что характерно для типичных хрущевских построек: небольшая этажность домов и маленькие метражи квартир, низкие потолки и неудобные кухни и санузлы.

«Дома плохие, район хороший»

С начала сдачи в эксплуатацию домов на бульваре Шевченко живет Полина Яковлевна. Квартиру в одной из хрущевок получал ее отец: он был инвалидом войны. Сейчас женщина делит однокомнатную квартиру с мужем и сыном.

— Мы втроем живем в комнате метражом 18 квадратов. Конечно, это приносит свои неудобства, ведь сын уже достаточно взрослый. Мы же стоим на очереди на жилье 24 года. Я думаю, что уже оно мне и не нужно: мы с мужем пенсионеры, и кредит нам на строительство точно никто не даст. Кстати, маленькие в квартирах не только комнаты, но и кухни. Санузлы у нас совмещенные и тоже небольшой площади. Когда заселялись, вроде еще нормально было, но с течением времени появилась стиральная машина. Мы ее в эту комнатку с трудом поставили. Теперь чтобы сходить в туалет, приходится заходить боком. Но я на это стараюсь закрывать глаза, ведь район сам по себе прекрасный.

Из основных плюсов Полина Яковлевна выделяет отсутствие здесь крупных заводов и фабрик, чистый воздух и большое количество зелени вокруг. Также отмечает отличную инфраструктуру, обилие магазинов и аптек.

— А еще здесь очень много детских садов, в некоторых даже нехватка детей. Когда мой сын рос, нам приходилось стоять в очереди, чтобы его в местный сад отдать, а сейчас в некоторых даже группу не могут закрыть полностью.

Женщина подчеркивает, что район со временем меняется в лучшую сторону. Большой плюс — наличие в центре сквера, который как бы делит бульвар Шевченко пополам. При входе с начала улицы здесь стоит памятник Тарасу Шевченко. На нем выгравирован его портрет и цитата.

Полина Яковлевна любит здесь отдыхать и кормить голубей.

— Обычно выхожу их кормить, когда дома остается хлеб, потому что считаю, что его грех выкидывать. А что делать? У нас так многие выходят, некоторые даже специально пшено покупают. А еще часто на бульваре гуляют с детьми, особенно когда теплая погода. Здесь же зеленый рай практически в центре Минска.

Бульвар Шевченко с одной стороны пересекается улицей Веры Хоружей, с другой — упирается в Киевский сквер и кинотеатр «Киев», который изначально имел название «Маяк» и был переименован в 1976 году. Кстати, в свое время он стал первым кинотеатром Минска, где начали проводить 3D-сеансы.

«Я уже приросла к этому месту»

С начала 60-х годов в одном из домов на бульваре живет и Тамара Сергеевна. Вместе с ней в то время на Шевченко заселялись спортсмены и артисты ТЮЗа.

— Вообще дома здесь строились предприятиями, многим от них выдавали жилье. Сейчас квартиры приватизировали, многие из них уже передали по наследству. Конечно, уже и дети повырастали, а некоторые продали жилье. Сейчас даже заходишь в подъезд, из молодежи кто-то говорит здравствуйте, а я даже не знаю квартиранты это или жильцы.

Тамара Сергеевна также акцентирует внимание на небольшом метраже квартир. Отмечает, что однушки здесь примерно 28−30 квадратов, двушки — 42−43, а трешки — 47.

— Для жизни, особенно одной, этих метров хватает. Главное, что здесь уютно и спокойно. Моей дочери, например, как многодетной матери дали трехкомнатную квартиру на Каменной Горке. Общий метраж у них под 90 квадратов. А толку от этого? Такие же маленькие комнаты и огромный длинный коридор — совсем неудобно. А я уже столько лет тут живу, можно сказать, приросла к этому месту и точно уезжать никуда не хочу. Здесь же все продумано для жизни.

Местная жительница особенно ценит, что район сам по себе не шумный и с хорошей инфраструктурой.

— Тут рядом находятся детская поликлиника и 16-я городская поликлиника, кинотеатр, много магазинов и аптек, есть скверы и фонтаны. Да, с течением времени стало больше машин, а соответственно и более шумно от них, но мы уже вроде и привыкли к этому.

«Раньше здесь было много цветов, а теперь только зеленая зона»

Дома на бульваре Шевченко выглядят гармонично. Тут нет ярких красок, а все в натуральных бежевых тонах. Около десяти лет назад в постройках был сделан капитальный ремонт. Дома утеплили, покрасили, поменяли в них крыши. Также заменили окна, сантехнику, трубы и батареи. Об этом нам рассказала Татьяна.

На бульваре Шевченко женщина живет с самого детства, окончила здесь школу. Более 60-ти лет назад жилье получал ее отец, который был военным. Мужу ее сестры квартиру дали от завода. Так вся семья осталась жить в одном районе.

— Раньше у нас здесь была такая красота, очень много цветов и ярких красок. Сейчас их уже не садят, оставили только зеленую зону. Но приятно, что все же есть место, где можно отдохнуть, посидеть. Здесь же много лавочек, их еще постоянно красят. А еще у нас всегда чисто, за этим тщательно следят. Хотя есть претензии к самим людям. Тут часто выгуливают своих питомцев и жители сами же не убирают за ними. Если сделаешь замечание по делу, то могут еще и нахамить. Я лично считаю, что за своих питомцев нужно нести ответственность, поэтому правильно, что за такое поведение начали штрафовать.

Татьяна также обращает внимание, что, несмотря на отсутствие поблизости метро, транспортное сообщение на бульваре Шевченко отличное.

— Транспорт здесь ходит по расписанию, можно с легкостью доехать куда угодно. Да и вроде метро должны через какое-то время открыть, но пока конкретно непонятно когда.