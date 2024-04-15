Ученый объяснил, почему в Пинске появилось так много змей на набережной 15.04.2024, 11:21

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И откуда появились гадюки на грядках.

На набережной в Пинске, где каждый год замечают ужей, в этот раз их количество заметно увеличилось, что связано с паводками и потеплением климата. Змеи стали легче переносить зимовку в Беларуси, из-за чего их численность возросла. Об этом рассказал заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик в эфире телеканала СТВ.

«В Пинске набережная всегда привлекала земноводных, там есть корм для ужей. Для них это буквально столовая, живая бесплатная столовая, потому что, во-первых, она прогревается, там много щелей, там всегда много чесночниц. Когда стемнеет совсем, там и серые жабы появляются», — пояснил он ежегодное появление ужей на набережной.

По словам местных жителей, змеи ползают только на набережной, в домах их пока не видели. К слову, в этом году среди ужей были замечены и гадюки, однако, по данным телеканала, этих ядовитых змей все чаще можно встретить в огородах местных жителей. В Беларуси каждый год официально регистрируется около 50 случаев укуса гадюки, а по неофициальной статистике, таких случаев намного больше.

«Представьте, большая деревня Стахово, где по жизни гадюку не видели, — и отмечается факт, что прямо на огороде женщину укусила гадюка. А почему это получается? Они начинают искать более влажные места. А где среди лета или же в начале лета такие постоянно влажные места поддерживаются? Там, где поливают люди», — рассказал Демянчик.

Ученый предупредил, что скоро в белорусских городах можно будет чаще встретить различных представителей дикой природы из-за изменения климата.