Змеи облепили набережную в Пинске 8.04.2024, 21:02

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Свисают даже с деревьев.

Набержная Пинска в апреле оказалась оккупирована змеями. Видео этого явления опубликовала одна из местных жительниц в TikTok. На кадрах видно, что туях, высаженных вдоль реки в большом количестве ползают змеи, передает «Зеркало».

По словам автора ролика, ужи, выползающие греться на солнышке весной в Пинске — это обычное явление, но в этом году их слишком много, причем настолько, что они висят даже на деревьях. При этом она отметила, что, кроме ужей, по набережной ползают и ядовитые змеи.

«Да и гадюки тоже есть, писали предупреждения», — сообщила она в комментариях, общаясь с подписчиками.

Некоторые пользователи в комментариях высказали беспокойство, что незваные гости могли забраться уже и в огороды. Другие поспешили успокоить: такое можно увидеть только рядом с водоемами, в огородах ужей быть не должно.

Добавим, что в Пинске похожее «нашествие ужей» уже было в апреле 2019-го и 2021-го. Тогда они заняли территорию не только набережной, но и городского парка.