«Почему школьники должны дарить учителям компьютер или телевизор?» 12 15.04.2024, 11:59

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иллюстративное фото: megastar.by

Мама выпускника задала острый вопрос.

Мама белорусского школьника рассказала сайту Charter97.org, сколько стоит выпускной вечер:

— В нашем городке выпускной вечер еще почти за два месяца до его начала стоит около 600 рублей. Сумма приближается к моей зарплате воспитательницы в садике. Мне эти цифры кажутся каким-то абсолютным маразмом!

Зачем нам на праздник тамада? Ведь это одна из наибольших статей расходов на вечеринку. Заработок ведущего праздника космический, и объясняется он тем, что сейчас сценарии праздника нужно утверждать и согласовывать в администрации района, чтобы, не дай Бог, туда не попала шутка о наших насущных проблемах. Вот чем занимаются наши государственные служащие. Согласовывают сценарии праздников. Не знаю даже, плакать или смеяться от этого государства абсурда. И нужен ли нам тот ведущий за такие деньги?

А подарки учителям и школе? Почему школьники, не имеющие своего дохода, должны дарить школе компьютер, телевизор или какую-то другую технику? Почему я со своей нищенской зарплаты вынуждена это покупать?

Вспоминаю, как мы лет 20 назад праздновали свой выпускной вечер. Пристроились, подарили учителям цветы и посидели все вместе в кафе, потом встретили рассвет и написали на дороге год окончания школы. И не стоило нам это космических денег.

Зачем с окончания школы делать какое-то необычное событие! Сегодня, окончив школу, надо сказать «Слава Богу!», отряхнуться от нелепой идеологии, которая обрушилась за эти годы на наших детей. И подумать, как всем нам выживать в нынешних ужасных условиях.