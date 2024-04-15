Лояльные властям эксперты прогнозируют рост цен в Беларуси

Лояльные властям эксперты прогнозируют рост цен в Беларуси1
- 15.04.2024, 13:11
Из-за регулирования цен.
В Беларуси сохраняются риски, что рост цен на товары и платные услуги ускорится. Такой прогноз сделали лояльные властям эксперты Евразийского банка развития.
Аналитики ЕАБР видят риски, что инфляция в Беларуси разгонится еще больше.
«В условиях действующего административного регулирования цены очень ограниченно могут реагировать на рост внутреннего спроса, что формирует инфляционное давление на среднесрочном горизонте», — ожидают в ЕАБР.