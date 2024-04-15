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Лояльные властям эксперты прогнозируют рост цен в Беларуси

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  • 15.04.2024, 13:11
Лояльные властям эксперты прогнозируют рост цен в Беларуси

Из-за регулирования цен.

В Беларуси сохраняются риски, что рост цен на товары и платные услуги ускорится. Такой прогноз сделали лояльные властям эксперты Евразийского банка развития.

Аналитики ЕАБР видят риски, что инфляция в Беларуси разгонится еще больше.

«В условиях действующего административного регулирования цены очень ограниченно могут реагировать на рост внутреннего спроса, что формирует инфляционное давление на среднесрочном горизонте», — ожидают в ЕАБР.

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