Лояльные властям эксперты прогнозируют рост цен в Беларуси 1 15.04.2024, 13:11

Из-за регулирования цен.

В Беларуси сохраняются риски, что рост цен на товары и платные услуги ускорится. Такой прогноз сделали лояльные властям эксперты Евразийского банка развития.

Аналитики ЕАБР видят риски, что инфляция в Беларуси разгонится еще больше.

«В условиях действующего административного регулирования цены очень ограниченно могут реагировать на рост внутреннего спроса, что формирует инфляционное давление на среднесрочном горизонте», — ожидают в ЕАБР.