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Самый большой Maybach: Mercedes выпустит дорогой роскошный минивэн

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  • 15.04.2024, 14:29
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Самый большой Maybach: Mercedes выпустит дорогой роскошный минивэн

Автомобиль оснастят двумя моторами.

Mercedes-Benz планирует расширять роскошную линейку Maybach. Уже представлен дорогой электрокроссовер EQS680, а вскоре появится еще и электрический минивэн. Об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt от источников в концерне Mercedes-Benz.

Первый минивэн Maybach создадут на базе Mercedes V-Class. Как известно, у этой модели уже существуют дорогие роскошные версии, а независимые ателье уже даже выполняют тюнинг Mercedes V-Class в стилистике Maybach. Особенно популярны такие авто в Китае, где традиционно большой спрос на роскошные минивэны.

Именно китайский рынок станет ключевым для нового Mercedes-Maybach. Модель должны презентовать после 2026 года (тогда дебютирует новое поколение Mercedes V-Class), но до 2028 года. Она дебютирует вместе с другими электрическими модификациями V-Class.

Известно, что электромобиль Maybach V-class построят на новой платформе VAN.EA и он станет самой большой моделью премиального бренда. Его оснастят двумя моторами и полным приводом, а запас хода составит не менее 500 км.

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