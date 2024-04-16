Z-пропагандист призвал сбивать израильские самолеты 16.04.2024, 8:04

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И пожелал победы Ирану.

Российский пропагандист Сергей Мардан признал, что Иран является союзником России и поддержал ее в войне против Украины. Поэтому он призвал сбивать израильские и американские самолеты. Своим мнением он поделился 13 апреля во время программы «Соловьев LIVE».

По его словам, Иран одна из немногих стран, которые прямо поддержали Россию в ее вторжении в Украину, а потому он является военно-политическим союзником Кремля.

«Поэтому кому мы желаем победы? Ирану, конечно же, мы желаем победы», — сказал он.

Мардан отметил, что россияне и иранцы — соратники. Он также предположил, что у Израиля якобы есть около 200 ядерных боеголовок и он может применить их против Ирана.

«Вообще было бы неплохо, чтобы было сбито несколько американских самолетов. Хотя и израильских тоже, безусловно», — сказал Мардан.