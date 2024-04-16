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«Лукашенко почуял страх Путина»

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  • 16.04.2024, 8:13
  • 1,416
«Лукашенко почуял страх Путина»

Белорусский диктатор понимает, что ему некуда деваться.

Украинский политтехнолог Борис Шейтельман считает, что Лукашенко в Кремле понял, что Путин проигрывает и боится:

— Лукашенко борется за выживание. Он обнял Путина и почуял запах страха. «Путин будет сливаться, позвал меня, Лукашенко, чтобы я дал ему подачку заговорить о мирных соглашениях».

Выходит, Путин больше не воинственный альфа-самец. Значит, пора бежать. Крысы первыми покидают тонущий корабль «союзного государства»

Однако Лукашенко, по словам Шейтельмана, уже некуда деваться.

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