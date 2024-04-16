Провал России Виктория Сюмар

16.04.2024, 8:22

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В современных войнах технологии играют важнейшую роль.

Провальная атака Ирана на Израиль показала миру, что в современных войнах технологии играют важнейшую роль, как и геополитические союзы. Ось зла на сегодняшний день все-таки существенно слабее технологически. И наши шансы – в новейших технологиях и поддержке союзников. Особенно в контроле неба.

Яркая и победная демонстрация резко актуализирует вопрос американской помощи Израилю и Украине именно в пакете. С высокой долей вероятности этот законопроект может быть проголосован уже на этой неделе, о чем заявил один из трех «влиятельнейших Майков» американского Капитолия – Майк Тернер, глава комитета разведки.

Только такой формат дает быстрое решение, когда закон подпишется чуть ли не в тот же день – и начнутся столь важные поставки.

Таким образом, провал Ирана оказался и провалом России, которая явно делала ставку на то, что активизация войны на Ближнем Востоке еще дальше отвлечет мир от Украины. Но скорая и яркая победа Израиля и союзников в этом конкретном сражении, наоборот, вдохновила США на геополитическую активизацию.

Как говорится: не было счастья, да несчастье помогло. Дай Бог.

Виктория Сюмар, «Фейсбук»