«Лукашенко этого боится» 16.04.2024, 8:39

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Александр Фридман

Политолог рассказал, почему белорусский диктатор заинтересован в войне.

Историк, политический обозреватель Александр Фридман в комментарии «Салідарнасці» заявил, что Лукашенко боится, что война может остановиться:

— Лукашенко также хотел бы поучаствовать в различных мирных переговорах, но ему это не светит. Полагаю, он опасается, что судьбу Беларуси будут решать за кулисами, а также, что война может остановиться.

Каким бы миротворцем он сейчас себя ни показывал, война и сегодняшний статус-кво в его интересах. Он важен для России, Кремль активно спонсирует белорусский режим и особенно на него не давит.

Лукашенко к этому статусу-кво адаптировался. Любые изменения грозят ему новыми неприятными вызовами. Лукашенко это понимает поэтому в подвижках не заинтересован.