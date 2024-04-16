Василевская оказалась не космонавткой: журналисты рассказали о важной детали 4 16.04.2024, 9:09

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Все дело в подтготовке.

Марина Василевская — вовсе не космонавкта, а самый настоящий космический турист, пишет «Наша Нива».

Обычно на подготовку космонавта нужно 5-7 лет, при этом Марину Василевскую подготовили всего за 6 месяцев. Как же так получилось?

Все объясняется просто: Марину готовили не как настоящую космонавтку, а как космическую туристку. На сайте «Главкосмоса» (коммерческий оператор «Роскосмоса») можно найти рекламу коммерческих полетов на МКС.

Есть два варианта программы: базовая и дополнительная. Базовая включает в себя медицинское обследование, курс подготовки на основе индивидуально разработанной программы на базе «Центра подготовки косманатов им. Гагарина», полет на МКС на борту космического корабля «Союз МС», пребывание на МКС (отмечено, что стандартный срок пребывания там 10 дней, но он может быть увеличен, если заказчик захочет), приземление в Караганде (работа поисково-спасательных служб включена в стоимость) и послеполетная реабилитация.

Чтобы космический турист не соскучился на МКС, специалисты заранее разрабатывают для него индивидуальную программу. Реклама обещает, что турист станет частью команды и сможет поучаствовать в настоящих научных экспериментах — а потом, видимо, рассказывать по телевидению, что помогал создавать кефир для космонавтов.

В качестве приятных бонусов упомянута возможность заниматься спортом в невесомости, а также делать красивые фото и делиться ими онлайн.

В дополнительную программу входит тренировка в условиях невесомости перед полетом, разработка «гостевого набора» космического питания, пребывание на МКС до 30 дней, выход в открытый космос, разработка и внедрение научной программы для выполнения на борту МКС.