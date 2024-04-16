Настороженный Путин Андрей Окунь

16.04.2024, 9:18

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В каждом ему видится предатель и прохвост.

За годы существования у действующей власти выработалась нездоровая тяга, подозревать россиян во всех возможных преступлениях. Госглаз на всех смотрит одинаково пристально — в каждом ему видится предатель и прохвост.

В первую очередь такая насторожённость объясняется страхом перед народной волей, которую режим так и не подчинил. Куда ему, безыдейному и хамовитому, тягаться со смекалкой русских людей?

Также тиранию Кремля подпитывает исторический страх перед бунтом бессмысленным и беспощадным. Никто же в моменте не понимал, откуда маленькая искра раздувалась в бесшабашное пламя. Вот и порешали кремлёвские сидельцы, что проблема в народной самоорганизованности.

В этом контексте показательна история из посёлка Перовский под Оренбургом. Люди не стали ждать, когда вода начнёт топить их дома, собрали 3 млн. рублей и сами за несколько суток построили дамбу.

В процессе работ обнаружилась проблема. Местная администрация не хотела, чтобы люди сами строили дамбу. Некоторые чиновники, по словам местных жителей, грозились наказать людей за самодеятельность и несогласованную постройку.

А ведь эти неназванные чиновники лучше других поняли суть российского государства. Уничтожай любые попытки людей сплотиться. Души даже тех, кто на первый взгляд кажется патриотами в доску. Ведь сначала россияне самоорганизуются, объединятся, успешно построят дамбу, а дальше? Дальше только революция. Очевидно же, что они там не дамбу капают, а сооружают заградительный вал, формирующий сложный укреплённый участок на случай народного восстания.

Действующая власть изо всех сил пытается выглядеть, как многовековая политическая конструкция. Но по факту с каждым годом режим становится более мнительным и подозрительным, из-за чего сам же превращается в раздёрганного и мнительного старика.

Андрей Окунь, Telegram