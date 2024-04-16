Востоковед развеял мифы российской пропаганды об атаке Ирана на Израиль 16.04.2024, 10:41

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Врут даже на федеральных каналах.

Пропаганда РФ разгоняет тезисы об успехе иранской атаки. «Можем объяснить» вместе с востоковедом Русланом Сулеймановым< разоблачает мифы, повторяющиеся в «Итогах недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ и в «Комсомольской правде», любимой газете Путина.

«Запустили сотню дронов и ракет, чтобы увидеть испуг, и увидели его», — радуется Зейналова. В Израиле паника; убиты четыре десятка человек (?!!), до целей «добрались» десятки ракет, врет КП.

«Я бы не сказал, что в Израиле была паника. Погибших не было, ранен один. К утру открылось воздушное пространство», — говорит Сулейманов. Израиль успешно отразил атаку, 99% снарядов были перехвачены ПВО.

Около 60 ракет вышли из строя и упали на головы арабам в Сирии, Ираке и самом Иране, пишет WSJ.

Иран все спланировал так, чтобы свести к минимуму риск эскалации. А если Израиль ее продолжит, то мировое сообщество будет обвинять его, настаивает Зейналова.

«У иранского руководства была задача ответить Израилю таким образом, чтобы ущерб был минимальным. Есть сомнения, насколько это удалось. Когда были использованы порядка трехсот ракет и беспилотников, то это требует ответ от Израиля. Скорее всего Израиль сосредоточится на локальном ударе. В таком случае я не ожидаю осуждения со стороны международного сообщества», — говорит Сулейманов.

«Иран — центр притяжения для мусульманского мира», и на кону благополучие всего региона, настаивает Зейналова.

«Иран — не центр притяжения для мусульманского мира. Все-таки это шиитская держава, и шиитов меньшинство в мусульманском мире», — возражает Сулейманов.

«Ирану мы показали силу не только ПВО, но и международной и региональной коалиции, которая готова ему противостоять», — написал израильский меценат Леонид Невзлин.